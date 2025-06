Maturità negata con 4 insufficienze gravi su 13 materie | il TAR respinge il ricorso I giudici | Bocciatura non ha carattere sanzionatorio bensì finalità educative e formative SENTENZA

Il caso della studentessa calabrese, che ha visto negarsi l'accesso alla maturità nonostante i risultati positivi in nove materie, apre un importante dibattito sulla finalità educativa delle decisioni scolastiche. Il Tar ha respinto il ricorso, sottolineando che la bocciatura non ha carattere sanzionatorio ma mira a tutela del percorso formativo. Una sentenza che invita a riflettere sulle vere priorità del sistema educativo italiano.

Una studentessa si è vista negare l'accesso all'esame di maturità nonostante avesse raggiunto la sufficienza in nove materie su tredici. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato contro la scuola e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, confermando la legittimità della decisione del consiglio di classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

