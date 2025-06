la bromance tra infantino e trump resiste il presidente fifa sa sempre cosa fare e come rispondergli

La sorprendente amicizia tra Gianni Infantino e Donald Trump si è consolidata nel tempo, dimostrando come una bromance possa superare le barriere politiche e culturali. Dal primo incontro nel 2018, quando il presidente della FIFA spiegò i cartellini giallo e rosso a Trump nello Studio Ovale, fino ai giorni nostri, questa alleanza inattesa resiste e si rafforza. Ma cosa si cela dietro questa relazione insolita e strategica?

Nel 2018, Gianni Infantino entrava per la prima volta nello Studio Ovale con due oggetti simbolici in mano: un cartellino giallo e un cartellino rosso. Era il modo scelto dal presidente della Fifa per spiegare a Donald Trump – allora per la prima volta presidente degli Stati Uniti – le basi della disciplina calcistica. Ma a distanza di sette anni, quello che sembrava un gesto folkloristico appare come la sintesi perfetta di una strategia precisa: tenere vicini i potenti del mondo per blindare il proprio potere. Tra gag, battute e strette di mano, il rapporto tra Infantino e Trump è diventato una delle alleanze più curiose e funzionali dello sport globale.