Una via della Noce divorata dal degrado

scorciatoia di passanti e automobilisti rappresentano un pericolo quotidiano. La situazione di via Angelo Senisio nel quartiere Noce è diventata insostenibile: alberi trascurati, rifiuti abbandonati e degrado diffuso minacciano la qualità della vita dei residenti. È ora di agire, rivendicare il diritto a un ambiente sicuro e pulito. La rinascita di questa strada dipende tutti noi: uniamoci per cambiare le cose.

Queste sono le condizioni in cui si trova via Angelo Senisio, nel quartiere Noce:alberi che non vengono potati da anni e strada che non è mai stata servita dal servizio di raccolta della spazzatura. Le foglie accumulate creano un ambiente perfetto per topi e insetti, e i rami che sfiorano la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Una via della Noce divorata dal degrado

In questa notizia si parla di: noce - divorata - degrado - rami

Una via della Noce divorata dal degrado - nel quartiere Noce:alberi che non vengono potati da anni e strada che non è mai stata servita dal servizio di raccolta della spazzatura. Come scrive palermotoday.it

Degrado a Napoli Est, rami spezzati e chiome verso le abitazioni: sos decoro da Ponticelli - Una situazione di degrado che riguarda anche altre strade del quartiere Ponticelli. Segnala ilmattino.it