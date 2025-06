Giorgio Armani diserta le sue sfilate dopo un ricovero | cosa dice la sua maison

Dopo un recente ricovero, Giorgio Armani ha deciso di non partecipare alle prossime sfilate delle sue linee Emporio e Giorgio Armani. La maison ha rassicurato i fan e gli addetti ai lavori, sottolineando che il designer si sta riprendendo bene e che il suo impegno continuerĂ con la stessa passione. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato Armani e quali sono le novitĂ in arrivo da questa iconica casa di moda.

Giorgio Armani non sarĂ presente alle sfilate delle linee Emporio e Giorgio Armani in programma in questi giorni nell'ambito della .

