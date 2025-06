Il regista Raffaele Parisi | Le persone non vedenti con cui lavoro in teatro mi insegnano ad avere un nuovo punto di vista sulle cose Mi sento più ricco che mai per tutto quello che mi hanno dato

Il regista Raffaele Parisi, attraverso il suo laboratorio teatrale per persone non vedenti a Napoli, ha scoperto che le sfide possono diventare opportunità di crescita e ispirazione. L’esperienza con chi non vede gli ha insegnato a guardare il mondo da una prospettiva nuova, arricchendo la sua vita e quella dei suoi partecipanti. Questa avventura sta trasformando non solo le loro esistenze, ma anche il modo di percepire il teatro e l’umanità.

Creatore di un laboratorio teatrale per persone non vedenti, l'attore e regista racconta che cosa ha significato per lui questa esperienza. E come questo progetto artistico sta trasformando le vite di chi, a Napoli, convive con questa disabilità.

Attori non vedenti e ipovedenti in scena a Collereale: domenica spettacolo gratuito promosso da Messina Blind.

