Softball per l' Italposa sfida fuori casa sul campo di Macerata

L’Italposa si prepara a affrontare una sfida importante fuori casa, nella 5^ giornata del girone di ritorno. Sabato, i biancorossi saranno di scena sul campo dell’Ares Safety Macerata, in cerca di punti preziosi per risalire la classifica. Con un’atmosfera carica di entusiasmo e determinazione, la squadra punta a mettere in campo tutto il suo impegno. La partita promette emozioni intense e un risultato che potrebbe fare la differenza nel proseguo del campionato.

L'Italposa si appresta a disputare la 5^ giornata del girone di ritorno in trasferta, sabato sarà di scena a Macerata sul campo dell'Ares Safety Macerata. Attualmente la formazione marchigiana si trova all'ottavo posto in classifica con 8 gare vinte e 18 perse, Forlì con i numeri opposti 19 vinte.

