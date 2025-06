Google Messaggi vuole aiutarci a convincere i nostri amici ad attivare le chat RCS

Se vuoi rendere le tue conversazioni più coinvolgenti, il team di Google Messaggi sta introducendo una novità pensata proprio per convincere i tuoi amici ad attivare le chat RCS. Questa funzione promette di rendere ogni scambio più ricco, sicuro e immediato. Scopri come questa innovazione può rivoluzionare il modo di comunicare e portare le tue chat al livello successivo!

In questa notizia si parla di: google - messaggi - aiutarci - convincere

