L’estate 2025 si prospetta calda, ma in Toscana e Liguria non ci sarà motivo di preoccupazione: l’acqua, fondamentale risorsa, rimarrà abbondante e al sicuro. Grazie a un’attenta gestione delle risorse idriche, la regione garantirà il benessere di cittadini, imprese e settori strategici come agricoltura e turismo. La buona notizia è che, anche nelle stagioni più torride, l'acqua non mancherà: un sollievo per tutti.

Firenze, 20 giugno 2025 – I tre mesi dell' estate 2025 non faranno soffrire la sete alla Toscana ed alla Liguria. Non soffriranno le persone, per gli usi domestici, ma nemmeno le attività produttive, né la grande industria dell'accoglienza turistica, né il determinante comparto dell'agricoltura e del florovivaismo. Lo annuncia Gaia Checcucc i, segretario generale dell'autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, che ha presieduto oggi 20 giugno 2025 l'" Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici ". Meteo Toscana, fine settimana di sole (con una notte di temporali). Da lunedì ondata di caldo afoso Gaia Checcucci ha illustrato i risultati del lavoro dell'Osservatorio spiegando che "la fotografia dello stato della risorsa idrica del Distretto, alla vigilia dell’estate, restituisce un quadro confortante, grazie alle piogge sia dei mesi invernali che primaverili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estate rovente ma la Toscana non soffrirà la sete: l’acqua non mancherà. La situazione di Bilancino

