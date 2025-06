Crosetto | La Nato non ha più senso di esistere mondo è cambiato e Atlantico non è più il suo centro

Il panorama geopolitico mondiale sta evolvendo rapidamente, e la NATO si trova a dover ridefinire il proprio ruolo. Secondo il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il centro del mondo non è più l'Atlantico, ma l'intero pianeta, evidenziando la necessità di un nuovo approccio strategico. La domanda è: è ancora sensato mantenere un'alleanza nata in un’epoca diversa? Questa riflessione apre un dibattito cruciale sul futuro delle alleanze internazionali.

(Agenzia Vista) Padova, 20 giugno 2025 “Da due anni spiego alla Nato che la Nato non ha più ragione di esistere, perchè una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora il centro del mondo è il mondo.” Così il Ministro della difesa Guido Crosetto durante il suo intervento all'Università di Padova. Courtesy: Youtube Ministero difesa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crosetto: La Nato non ha più senso di esistere, mondo è cambiato e Atlantico non è più il suo centro

"La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora è il mondo". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto secondo il quale "l'Onu conta come l'Europa, niente". #ANSA

