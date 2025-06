Muore il luminare della fisica Francesco Guerra | Seppellitemi a Buonabitacolo

Il mondo della scienza italiana piange la perdita di Francesco Guerra, un vero luminare nato a Buonabitacolo. La sua passione e genialità nel campo della fisica teorica hanno ispirato generazioni di ricercatori, contribuendo a rivoluzionare il nostro modo di comprendere l'universo. Seppellitemi a Buonabitacolo, sua terra natale, dove il suo spirito continuerà a brillare tra le stelle che ha tanto amato e studiato.

Il mondo della ricerca e della scienza italiana piange la scomparsa di Francesco Guerra, fisico teorico di fama internazionale, venuto a mancare all’età di 83 anni. Era originario di Buonabitacolo. Un luminare. Guerra ha lasciato un segno indelebile nella fisica teorica e nella matematica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Muore il luminare della fisica Francesco Guerra: "Seppellitemi a Buonabitacolo"

Fisica, morto il luminare Francesco Guerra: sarà sepolto nella sua Buonabitacolo; Merate: è morto il dottor Francesco Sindoni, aveva 89 anni. Sabato alle 15.30 i funerali.

Fisica, morto il luminare Francesco Guerra: sarà sepolto nella sua Buonabitacolo - Il mondo della ricerca e della scienza italiana piange la scomparsa di Francesco Guerra, fisico teorico di fama internazionale, venuto a mancare all’età di 83 anni. Segnala msn.com

Addio al fisico Guerra, ha aperto la via a scoperte da Nobel - Addio al fisico Francesco Guerra, che ha aperto la strada a ricerche di primo piano in matematica e fisica teorica, come quelle che hanno portato al Nobel uno dei suoi allievi, Giorgio Parisi. Riporta msn.com