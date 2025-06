Liverpool scatenato | dopo Wirtz e Frimpong è fatta anche per Kerkez

il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto di Wirtz e Kerkez, rinforzi di grande valore per il futuro. La squadra di Klopp si sta dimostrando sempre più decisa a tornare ai vertici, investendo su giovani talenti di livello internazionale. Dopo aver archiviato con successo l'epoca Alexander-Arnold, i Reds sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo. La campagna acquisti non si ferma qui: la rosa si sta arricchendo di stelle pronte a fare la differenza.

Liverpool, 20 giugno 2025 – Archiviata la vittoria della Premier League, il Liverpool continua nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Dopo la dolorosa separazione con Alexander-Arnold, che si è trasferito al Real Madrid, i reds sono andati dritti su Jeremie Frimpong, che nell'ultima stagione con il Bayer Leverkusen ha messo a referto 5 gol e 12 assist in 48 gare totali, ma non si sono fermati qua. Qualche giorno dopo, infatti, il Liverpool ha pescato ancora in casa Leverkusen e si è assicurata il talento più brillante della squadra, ossia Florian Wirtz. Questo è stato il terzo trasferimento più costoso della storia del calcio dato che, tra parte fissa e bonus, l'operazione è costata circa 150 milioni di euro, seconda solo a Neymar (che nel 2017 è passato dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni di euro) e Mbappé (trasferitosi dal Monaco al PSG per 180 milioni di di euro totali).

