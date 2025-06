Rai Addio A Timperi | L’Arrivo Di Paolo Conticini!

La Rai si prepara a un rinnovamento emozionante: Paolo Conticini torna in prima linea come nuovo conduttore de I Fatti Vostri, affiancato da Anna Falchi. Un volto noto pronto a portare energia e freschezza nel mezzogiorno di Rai 2, segnando l'inizio di una nuova era. Ma cosa riserverĂ il futuro di Conticini su Nove? Scopriamolo insieme.

