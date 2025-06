Sinner e il messaggio dopo il ko di Halle | arriva una decisione netta

Jannik Sinner non si arrende e riparte con determinazione dopo la battuta d’arresto ad Halle. La delusione per l’eliminazione e la finale persa a Parigi sono il motore che lo spinge a migliorarsi ancora di più. Per affrontare al meglio Wimbledon, Sinner ha preso una decisione netta: concentrarsi sull’allenamento e sul sacrificio, perché il suo obiettivo è tornare in vetta. Ecco il motivo dietro il suo nuovo impegno.

Per Jannik Sinner non è un momento semplice: dopo la finale persa al Roland Garros, è arrivata anche l’eliminazione ad Halle a cui ha fatto seguito questo messaggio. Jannik Sinner non ha superato il secondo turno all’ATP di Halle dove, ad accedere ai quarti dopo aver avuto la meglio, è stato Aleksandr Bublik. Il livello dovrà necessariamente crescere a Wimbledon, motivo questo per il quale in n.1 del mondo ha preso una decisione netta. Ecco il suo messaggio via social. Sinner e il messaggio dopo l’eliminazione di Halle. Jannik Sinner ha affidato a ‘Instagram’ il suo messaggio dopo l’eliminazione da Halle contro Bublik. 🔗 Leggi su Sportface.it

