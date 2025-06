Tacchinardi ha notato questo nella Juventus di Tudor | Ora la squadra gioca con il sorriso Igor ha saputo dare questo ai ragazzi

Alessio Tacchinardi ha evidenziato come la Juventus di Tudor si sia trasformata, grazie anche all’influsso di Igor, in una squadra che gioca con il sorriso e fiducia. Dopo il netto successo contro l’Al Ain, l’ex centrocampista sottolinea lo spirito ritrovato e la crescita mentale dei bianconeri. Un nuovo capitolo di rinascita per la Vecchia Signora, che ora mira a consolidare questa positività in campionato e in Europa.

Alessio Tacchinardi è intervenuto su Sport Mediaset per parlare della Juventus, che ha strapazzato l'Al Ain con il punteggio di 0-5. L'ex centrocampista della Vecchia Signora è intervenuto ai microfoni per manifestare due punti di forza di Madama: parliamo dello spirito di gruppo e dell'impostazione tecnico tattica indottrinata da Igor Tudor. Il suo innesto sembra aver dato nuova linfa ai bianconeri, come sottolineano le sue dichiarazioni. TACCHINARDI – « Ha capito Tudor.

