Il Corpo Filarmonico di Noale in concerto alla Rocca dei Tempesta

Preparati a vivere una serata magica tra musica, miti e leggende! Il Corpo Filarmonico di Noale apre l’estate con il suo tradizionale concerto "Tra miti, Leggende... ed Eroi" alla suggestiva Rocca dei Tempesta. Un evento imperdibile, gratuito e ricco di emozioni, che ti coinvolgerà nel cuore di un’atmosfera unica. Non perdere questa opportunità: clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp e rimanere aggiornato su tutte le novità!

"Tra miti, Leggende. ed Eroi". È questo il titolo del tradizionale concerto di inizio estate che il Corpo Filarmonico Città di Noale eseguirà sabato 28 giugno alle ore 21.30 nella magica cornice della Rocca dei Tempesta. Ingresso gratuito. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il Corpo Filarmonico di Noale in concerto alla Rocca dei Tempesta

In questa notizia si parla di: corpo - filarmonico - noale - concerto

#MyNoale #Anteprima #NoaleEstate A NOALE LA GRANDE OPERA - IL RIGOLETTO 28 luglio Prevendite aperte: https://www.ticketone.it/event/rigoletto-di-giuseppe-verdi-rocca-dei-tempesta-20346895/ Vai su Facebook

Il Corpo Filarmonico di Noale in concerto alla Rocca dei Tempesta; Noale Estate al via: il concerto del Corpo Filarmonico colorerà la Rocca di suoni; Epifania, cosa fare in Veneto fino al 6 gennaio: roghi, karaoke, regate e feste per tutti.

Il Corpo Filarmonico di Noale in concerto alla Rocca dei Tempesta - È questo il titolo del tradizionale concerto di inizio estate che il Corpo Filarmonico Città di Noale eseguirà sabato 28 giugno alle ore 21. Lo riporta veneziatoday.it

Noale Estate al via: il concerto del Corpo Filarmonico colorerà la Rocca di suoni - “La Rocca a Colori”, questo il titolo del tradizionale concerto d’estate che il Corpo Filarmonico Città di Noale terrà sabato 29 giugno alle ore 21. Riporta veneziatoday.it