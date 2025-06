Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Se sei appassionato di calcio e investimenti, conoscere l’andamento delle azioni della Juventus può offrire interessanti spunti di analisi e opportunità finanziarie. La Juventus FC, quotata in borsa, mostra oggi valori che riflettono la sua solidità e il suo appeal sul mercato. Scopriamo insieme le ultime quotazioni, le performance di questa storica squadra e i dettagli utili per seguire da vicino le sue vicende borsistiche.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 3, 08 EUR ( +1,31% ) Ore 17:35 del 20 giugno 2025. Apertura 3,05 Massimo 3,16 Minimo 3,05 Capitalizz. 1,16 Mld Chiusura prec. 3,08 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI.