The Waterfront recensione | i ragazzi di Dawson’s Creek sono adulti e criminali nella soap estiva Netflix

Preparati a immergerti in un mondo di intrighi e misteri con "The Waterfront", la serie Netflix che trasforma i giovani di Dawson's Creek in adulti controversi e criminali. Questo dramma familiare, firmato da Kevin Williamson, promette di catturare l’attenzione degli amanti dello storytelling intenso, tra tradimenti e segreti nascosti. È la scelta perfetta per il binge-watching estivo, portando la nostalgia verso un nuovo livello, dove nulla è come sembra. Un must da non perdere!

La serie perfetta per il binge watching estivo? Il nuovo dramma familiare di Kevin Williamson: tradimenti, violenza, segreti e bugie in una cittadina costiera di provincia, disponibile su Netflix. I nostalgici di Dawson's Creek avranno di che consolarsi con la visione di The Waterfront, nuova fatica di Kevin Williamson. Niente più adolescenti sognatori e cinefili, niente più prime volte e baci fugaci. Stavolta l'autore di Scream e The Vampire Diaries si rivolge a un pubblico adulto, confezionando una soap ricca di violenza, tradimenti, sesso e colpi di scena. La famiglia (disfunzionale) è al centro della serie in otto episodi, su Netflix, lontana dai temi dello show di culto di fine anni '90, ma vicina per ambientazione e atmosfere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Waterfront, recensione: i ragazzi di Dawson’s Creek sono adulti (e criminali) nella soap estiva Netflix

