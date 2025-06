Acireale Estate 2025 | musica cultura e mercatini per valorizzare il territorio

Acireale estate 2025 si presenta come un vibrante mosaico di musica, cultura e mercatini, pensato per valorizzare il cuore pulsante del territorio. Tra il suggestivo centro storico e le affascinanti frazioni, questa stagione promette momenti indimenticabili per residenti e visitatori. Un ricco calendario di eventi, ufficialmente svelato a Palazzo di Città alla presenza delle autorità locali, trasformerà la città in un palcoscenico vivace e coinvolgente.

Acireale si prepara a vivere un'estate 2025 ricca di appuntamenti culturali, musicali e artistici, pensati per coinvolgere residenti e turisti tra il centro storico e le frazioni. Il programma, presentato ufficialmente a Palazzo di Città alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo e della Giunta.

Concerto del solstizio d'estate in occasione della festa della musica ? sabato 21 giugno 2025 ore 5.00 Villa Belvedere, Acireale Vai su Facebook

