Sciopero governo annuncia pacchetto salva-vacanze contro i capricci sindacali Cgil | Inquietante

In un contesto di crescente tensione sociale, il governo annuncia un pacchetto salva vacanze per contrastare gli scioperi e le agitazioni sindacali che minacciano la stagione estiva. Con sedici scioperi generali in meno di sei mesi e numerose astensioni nel settore trasporti, la situazione rischia di compromettere le ferie di milioni di italiani. È fondamentale trovare un equilibrio tra diritti e necessità , per garantire un’estate serena a tutti.

“Sedici scioperi generali in meno di sei mesi nel 2025, più altrettante astensioni dal lavoro plurisettoriali del comparto trasporto sempre nello stesso periodo. La rabbia per la solidità del governo e la sconfitta ai referendum non giustificano l’accanimento di alcuni sindacati di sinistra contro gli italiani, a maggior ragione nel periodo estivo. È necessario impedire gli scioperi i venerdì e i lunedì, almeno nella stagione turistica, introducendo l’obbligo di comunicare l’adesione individuale alla mobilitazione 24 ore prima. È necessario trovare un equilibrio tra il diritto di contestare il centrodestra e il diritto degli italiani di viaggiare, senza paralisi causate perfino da sindacati minoritari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero, governo annuncia “pacchetto salva-vacanze contro i capricci sindacali”. Cgil: “Inquietante”

In questa notizia si parla di: governo - sciopero - annuncia - pacchetto

Ex Ilva, sciopero di 4 ore anche davanti allo stabilimento di Genova. Incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi - Una protesta nazionale si è svolta davanti allo stabilimento Ilva di Genova con uno sciopero di 4 ore, mentre il governo incontra i sindacati a Palazzo Chigi.

Sciopero, governo annuncia “pacchetto salva-vacanze contro i capricci sindacali”; Anche in tribunale a Lecco lo sciopero delle toghe contro il pacchetto sicurezza varato dal Governo; Pacchetto sicurezza: la Camera Penale di Rimini aderisce allo sciopero.

Sciopero automotive, i sindacati: “Il governo intervenga”. Urso: “Domani convochiamo Stellantis”. L’opposizione torna unita in piazza - Sono irrimediabilmente a rischio la prospettiva industriale e occupazionale" e per questo, come si legge nel volantino dello sciopero ... Secondo repubblica.it

Tragedia di Suviana, sulla sicurezza il governo ci ripensa - ROMA — La tragedia di Suviana e lo sciopero generale di oggi di Cgil e Uil spingono il governo a rivedere il pacchetto di norme sulla sicurezza, inserite nel decreto Pnrr all’esame della Camera. Lo riporta repubblica.it