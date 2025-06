GUIDA TV 20 GIUGNO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI QUARTO GRADO

Stasera la TV si accende con un mix di emozioni e grandi protagonisti. Dai concerti estivi di TIM Summer Hits su Rai1 alle intense inchieste di Quarto Grado su Rete 4, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. La nostra guida TV di BubinoBlog ti aiuta a scegliere cosa vedere, garantendo una serata all’insegna dell’intrattenimento e delle scoperte. Prepara il telecomando: la programmazione ti aspetta!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:20 TIM Summer Hits Codice: La Vita è Digitale Musica Inchieste Rai2 21:20 23:10 Nino Benvenuti: Una Leggenda Italiana Skam Italia Doc. Serie Tv Rai3 21:25 00:00 FarWest Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 01:00 Quarto Grado All Rise Inchieste Serie Tv Canale 5 21:40 00:15 Tradimento 2 1°Tv L’Isola dei Famosi Serie Tv Reality Italia 1 19:50 22:10 Flamengo-Chelsea Mondiale per Club Live Calcio Talk Show La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 23:50 Italia’s Got Talent: Best Of Money Road R Talent Show Reality Show Nove 21:30 23:10 I Migliori Fratelli di Crozza I Migliori Fratelli di Crozza Satira Satira . 🔗 Leggi su Bubinoblog