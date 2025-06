Fratelli si taglia | la scure Rai su informazione e approfondimento

Le tensioni crescono nella Rai, dove le decisioni di taglio e risparmio stanno scuotendo le fondamenta dell'informazione e dell'approfondimento. Tra via Asiago, via Teulada e Saxa Rubra, le redazioni sono in fermento: il rischio di escludere programmi sotto il 3% di share si fa sempre più concreto. Mentre i conti continuano a complicarsi, la domanda è una sola: quale sarà il futuro della nostra tv pubblica?

A via Asiago, via Teulada e Saxa Rubra sono giornate bollenti, e non solo per le temperature. La scure che si sta abbattendo sui programmi di mamma Rai in nome del risparmio sta facendo vivere giornate di fibrillazione nelle redazioni di molte trasmissioni, di approfondimento e non solo. Chi va sotto il 3 per cento di share è fuori. A fronte di risorse sempre ballerine sul fronte canone e col mercato pubblicitario in calo, i vertici della tv pubblica hanno fissato la cifra da risparmiare: 26 milioni, 8 nel 2025 e 18 nel 2026. Così sono stati decisi tagli lineari, senza guardare troppo ai contenuti: l’idea è di eliminare i programmi di seconda e terza serata al di sotto del 3 per cento di share. 🔗 Leggi su Lettera43.it