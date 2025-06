lorella cuccarini e riki le foto del backstage di cha cha twist

L’energia di Amici risuona nel backstage di Cha Cha Twist!, l’estiva hit di Riki in collaborazione con Lorella Cuccarini. Un mix di talento e passione che anticipa l’arrivo del suo nuovo album, Casabase, previsto entro la fine del 2025. Nel frattempo, il giovane artista ha già conquistato i cuori con Quanto sei bella e Carillon, mostrando tutta la sua versatilità. Si è preso del tempo per questo progetto,…

Si respira aria di Amici nel backstage di Cha Cha Twist!, hit estiva di Riki, che ha deciso di collaborare con Lorella Cuccarini. Un atteso ritorno sulle scene per il giovane talento, che sta lavorando per anticipare al meglio ai suoi fan l’uscita dell’album Casabase. Riki e Lorella Cuccarini. Entro la fine del 2025 uscirà Casabase. Nel frattempo, però, Riki ha già lanciato Quanto sei bella e Carillon. Si è preso del tempo per questo progetto, considerando come i suoi ultimi lanci risalgano a ben due anni fa. Ha alle spalle 350mila copie vendute, frutto di 3 dischi pubblicati, e un totale di ben 47 brani all’attivo, valsi 8 dischi di platino. 🔗 Leggi su Dilei.it