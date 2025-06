Calhanoglu Inter il turco è sempre più tentato dal Galatasaray | si ragiona su questa ipotesi

Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco in forza all’Inter, continua a essere al centro di voci di mercato che lo collegano al Galatasaray. Con un valore fissato a 35 milioni e un interesse concreto da parte del club turco, la questione si fa sempre più intricata. La trattativa tra le parti potrebbe riservare sorprese; ma quali saranno gli sviluppi futuri di questa intrigante vicenda? Restate sintonizzati per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. L’edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Hakan Calhanoglu con l’ Inter dopo l’interesse del Galatasaray. CALHANOGLU INTER – «L’Inter ha fissato l’asticella a 35 milioni, il Galatasaray ha rilanciato a 15 e la distanza è notevole. È vero che Calha ha un ingaggio di 6.5 netti e l’Inter vuole rinfrescare la rosa e abbassare il monte ingaggi. Ma le alternative, come ad esempio l’atalantino Ederson, costano 50 milioni (anche se l’Atalanta parte da 60), l’equivalente della clausola di Rovella della Lazio di Lotito, con cui Marotta non ha certo buoni rapporti». 🔗 Leggi su Internews24.com