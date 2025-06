Calciomercato Inter Calha addio Il turco vuole il Galatasaray

L'estate del calciomercato si infiamma con notizie bomba dall'Inter: Hakan Calhanoglu, il cuore pulsante del centrocampo nerazzurro, sembra pronto a salutare Milano e abbracciare il Galatasaray. Dopo un incontro decisivo tra le parti, il turco ha espresso chiaramente le sue intenzioni: desidera tornare in Turchia. Una scelta che potrebbe segnare una svolta nel mercato dell’Inter e accendere nuovi scenari nel calcio europeo.

La storia d'amore tra Hakan Calhanoglu e l' Inter sembra andare spedita verso la conclusione. Nella notte c'è stato un incontro tra la società nerazzurra ed il Galatasaray per chiarire definitivamente il futuro del turco. Calhanoglu – all'alba dei 31 anni – ha ammesso le sue intenzioni: sente il desiderio di

