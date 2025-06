Milano Fashion Week Uomo al via Giorgio Armani non sarà presente | È a casa in convalescenza Ecco le sfilate e gli eventi da seguire

La Milano Fashion Week Uomo di giugno 2025 ha preso il via, portando in scena le ultime tendenze della moda maschile tra sfilate di grandi nomi e brand emergenti. Nonostante l'assenza di Giorgio Armani, atteso in convalescenza, l'evento promette un'esperienza ricca di stile e innovazione, con cinque giornate di emozioni, presentazioni digitali e momenti imperdibili. Ecco tutti gli appuntamenti da seguire per essere sempre aggiornati sul mondo della moda maschile.

Scatta ufficialmente la Milano Fashion Week Uomo di giugno 2025, ricca di grandi nomi, brand emergenti, occasioni e celebrazioni: Pitti Immagine passa il testimone della moda maschile al capoluogo lombardo, che vedrà la presentazione delle collezioni primavera-estate 2026 in cinque giornate a partire da venerdì 20 fino a martedì 24, con l’ultima data all’insegna delle presentazioni digitali. Il programma è quantomai essenziale ma, viste le temperature torride che si respirano in città , forse è quasi meglio così. Proprio in queste ore, però, è arrivata la notizia dell ‘assenza del “Re” della moda milanese, Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week Uomo al via, Giorgio Armani non sarà presente: “È a casa in convalescenza”. Ecco le sfilate e gli eventi da seguire

