ll Ministro Valditara in visita ad Apulia Digital Lab il prossimo 25 Giugno

Il ministro Valditara farà tappa ad Apulia Digital Lab, il cuore dell’innovazione digitale in Puglia, per scoprire un’eccellenza formativa e tecnologica. L’evento rappresenta un’occasione unica per esplorare le nuove frontiere dell’istruzione e delle competenze digitali, fondamentali per costruire un futuro più innovativo e sostenibile. Un momento di grande rilevanza che testimonia l’impegno del governo nel promuovere la crescita digitale nel nostro Paese.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, arriva a Bari Mercoledì 25 Giugno 2025, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, per visitare Apulia Digital Lab, il nuovo complesso di laboratori tecnologici dell’ITS Academy Apulia Digital, inaugurato lo scorso 13 Maggio presso l’ingresso. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - ll Ministro Valditara in visita ad Apulia Digital Lab il prossimo 25 Giugno

Dalle produzioni video alla cybersecurity, a Bari apre l'Apulia Digital Lab: "Polo d'avanguardia" - Oggi a Bari è stato inaugurato l'Apulia Digital Lab, un polo d'avanguardia dedicato all'innovazione. Con laboratori informatici, tecnologie audiovisive all'avanguardia, infrastrutture per l'intelligenza artificiale e uno studio virtuale di produzione, il laboratorio rappresenta un'importante risorsa per la crescita nel settore della cybersecurity e delle produzioni video.

Il ministro Valditara a Bari per l'Apulia Digital Lab.

Il ministro Valditara a Bari per l'Apulia Digital Lab - Il nuovo polo tecnologico Apulia Digital Lab, l’insieme di laboratori tecnologici dell’Its Academy Apulia Digital, accoglierà il prossimo 25 giugno il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe V ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

