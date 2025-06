Tari invariata nel 2025 a Spoltore il sindaco Trulli | Da sempre attenti al contenimento della tassazione

Nel cuore di Spoltore, il sindaco Trulli conferma il suo impegno nel contenimento fiscale, mantenendo invariata la Tari anche per il 2025. Nonostante un budget complessivo di circa 2,8 milioni di euro, l’amministrazione ha deciso di non aumentare le tariffe, sottolineando la volontà di tutelare i cittadini e sostenere il benessere della comunità . Un segnale chiaro di stabilità e attenzione alle esigenze di tutti.

A fronte di un costo complessivo del servizio che per il 2025 è previsto in 2milioni 789mila 299 euro, la Tari a Spoltore resta invariata. Lo rende noto l’amministrazione dopo l’approvazione in consiglio comunale con cui sono state definite le tariffe per l’anno in corso recependo le modifiche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Tari invariata nel 2025 a Spoltore, il sindaco Trulli: "Da sempre attenti al contenimento della tassazione"

