Oh mio Dio NO! È tutto rotto | scommessa di Manna | Preso dall’infermeria il nuovo difensore

Oh mio Dio, no! Il Napoli, campione d’Italia in carica, si prepara a rinforzarsi, ma un infortunio rischia di complicare tutto: il nuovo difensore di Manna è già in infermeria. La squadra desidera ripetere i trionfi degli ultimi anni, puntando su un mercato strategico e su un’estate intensa. La parola d’ordine? Determinazione e scelta giusta per continuare a scrivere la storia del club. Ma quali saranno i colpi chiave di questa sessione di mercato?

Oh mio Dio, NO! È tutto rotto: scommessa di Manna Preso dall'infermeria il nuovo difensore"> Pronto a rinforzare il Napoli, ma è costretto in infermeria. Il Napoli campione d'Italia in carica vuole già porre le basi per costruire un'altra annata vincente. Terzo e quarto scudetto sono arrivati nel giro di due anni e la voglia di bissare il successo della passata stagione è tanta. L'estate e il mercato soprattutto, saranno fondamentali. E già i primi segnali sono arrivati. Praticamente all'indomani della fine del campionato, dopo appena qualche settimana, i principali colpi della gestione De Laurentiis-Manna, sono stati due.

