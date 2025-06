UFFICIALE – Cambiaghi lascia l’Inter Women per passare alla Juventus

In un colpo di scena che scuote il mondo del calcio femminile, Michela Cambiaghi lascia ufficialmente l'Inter Women per approdare alla Juventus. Un trasferimento che apre nuove sfide e opportunità per la talentuosa attaccante classe 1996, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con i bianconeri. La sua scelta segna un momento importante nel panorama calcistico italiano, sottolineando l’importanza delle dinamiche competitive tra le grandi squadre.

Michela Cambiaghi si separa ufficialmente dall'Inter Women per approdare alla Juventus. Di seguito il comunicato pubblicato dalla società nerazzurra. UFFICIALE – « FC Internazionale Milano comunica la cessione di Michela Cambiaghi: l'attaccante classe 1996 si trasferisce alla Juventus a titolo definitivo». Cambiaghi lascia l'Inter Women: il comunicato della Juventus. APPRODO BIANCONERO – La Juventus ha così annunciato il passaggio di Cambiaghi a Torino: « Nuovo acquisto della Juventus Women che accoglie Michela Cambiaghi, attaccante azzurra di grande qualità ed esperienza, all'interno del gruppo: la calciatrice, che in bianconero indosserà il numero 36, ha firmato un contratto che la legherà al nostro club fino al 30 giugno 2028.

