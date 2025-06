Incidente in autostrada | scontro tra due auto e furgone Maxi coda in A1

Un grave incidente sull'A1 a Ponzano Romano, alle 15:45 di venerdì 20 giugno, ha provocato una maxi coda e coinvolto due auto e un furgone. Una persona è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale in codice rosso. La scena dello scontro ha messo in moto le autorità, con la polizia stradale immediatamente sul posto per gestire l'emergenza e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente sull'A1. Il sinistro stradale ha coinvolto due auto e un furgone. Una persona è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale in codice rosso. L'impatto è avvenuto all'altezza di Ponzano Romano, chilometro 520, alle 15,45 di venerdì 20 giugno. Sul posto la polizia stradale. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente in autostrada: scontro tra due auto e furgone. Maxi coda in A1

In questa notizia si parla di: incidente - auto - furgone - autostrada

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Roveredo: Tre feriti leggeri in un incidente stradale in galleria Ieri mattina si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli nella galleria San Fedele dell'autostrada A13, nei pressi di Roveredo. Il conducente di un furgone ha tamponato il veicolo Vai su Facebook

Terribile incidente fra auto e furgone in autostrada A1: estratta una persona dalla lamiere, è grave; Schianto pauroso sul cavalcavia: i pezzi delle auto volano giù nello stradello vicino le case; Incidente stradale: violento scontro tra camion e furgone sulla Torino-Bardonecchia, autostrada chiusa.

Terribile incidente fra auto e furgone in autostrada A1: estratta una persona dalla lamiere, è grave - Paura in autostrada A1 dove è avvenuto un terribile incidente fra due auto e un furgone: estratta una persona dalle lamiere, trasportata in codice rosso ... Si legge su fanpage.it

Incidente sull’autostrada A1 a Ponzano Romano: scontro tra due auto e un furgone, un ferito grave - Scontro tra due auto e un furgone sull’autostrada A1 all’altezza di Ponzano Romano intorno alle 15:45 circa, al Km 520. roma.repubblica.it scrive