Di Maio prende posizione su Iran e bomba atomica | sui social partono gli sfottò come ai vecchi tempi video

Dopo un lungo esilio mediatico e un anno di silenzio social, Luigi Di Maio torna protagonista, questa volta come inviato speciale dell’UE per il Golfo, un incarico che segna una svolta inattesa nel suo percorso politico. Mentre sui social si scatenano gli sfottò dei vecchi tempi, il suo ritorno suscita curiosità e dibattito: quale sarà il suo nuovo ruolo in un mondo geopolitico in rapido mutamento? La sua storia si arricchisce di nuovi capitoli, pronti a sorprendere anche i più scettici.

Lo davano per disperso, ormai in esilio. Invece, eccolo di nuovo. Dopo l’oblio post-elettorale del 2022 e l’anno sabbatico — o meglio social-sabbatico —, del 2023, Luigi Di Maio riappare sui grandi schermi in veste di inviato speciale dell’Unione europea per il Golfo, incarico ricevuto grazie al beneplacito di Mario Draghi esattamente due anni fa. Un percorso singolare: dalle piazze grilline in cui inveiva contro l’Europa all’abbraccio finale con l’ élite bruxellese, passando, ça va sans dire, per il ministero degli Esteri. Insomma, una carriera che nemmeno il più scaltro dei politici democristiani avrebbe potuto immaginare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Di Maio prende posizione su Iran e bomba atomica: sui social partono gli sfottò come ai vecchi tempi (video)

