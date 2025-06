Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero | il re della moda non sarà alle sfilate

Il mondo della moda si ferma momentanemente per un grande nome: Giorgio Armani. Dopo un ricovero, il famoso stilista ha deciso di prendersi una pausa dalle passerelle milanesi, lasciando il palco alle sue creazioni e a una nota ufficiale. La sua assenza segna un momento di riflessione e solidarietà nel settore. Ma cosa ci riserva il futuro del re della moda? Restate con noi per scoprirlo.

Giorgio Armani non sarà presente alle sfilate milanesi della maison. A comunicarlo, in una nota, è stato lo stesso brand. Il re della moda non saluterà il pubblico al termine della presentazione delle collezioni che sfileranno in passerella. Non sarà presente né alla sfilata di Emporio Armani.

