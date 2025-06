Trovati con crack ed eroina nella camera d' albergo | nei guai una coppia Blitz della polizia | tre arresti

In uno straziante intervento, la Polizia di Parma ha svelato un inquietante scenario: una coppia trovata con crack ed eroina nella camera d’albergo. Tre uomini, arrestati durante un blitz, sono ora al centro di un’indagine che si dipana tra Agrigento e Modena. Un episodio che mette in luce il duro volto della lotta contro il degrado e lo spaccio di droga. La vicenda prosegue con sviluppi che ci tengono con il fiato sospeso.

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato tre uomini in esecuzione a tre diversi ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Agrigento, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena e dalla Procura della Repubblica presso il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Trovati con crack ed eroina nella camera d'albergo: nei guai una coppia. Blitz della polizia: tre arresti

