Raccolta differenziata a Città della Pieve si cambia colore e l' organico sarà con ritiro domiciliare

Città della Pieve si prepara a un importante passo avanti nella gestione dei rifiuti: cambia il colore dei contenitori e l'organico sarà raccolto con ritiro domiciliare. Questa evoluzione mira a migliorare la differenziazione, innalzando la percentuale di riciclo dal 59% al 75%, in linea con le nuove normative europee. Un impegno concreto per un ambiente più pulito e sostenibile: scopriamo tutte le novità in arrivo.

Città della Pieve è pronta a entrare nella nuova fase della raccolta differenziata. Novità in arrivo con l'intento di innalzare la percentuale di rifiuti destinati al recupero, dall'attuale 59% al 75% previsto per legge. Tra le novità, le nuove colorazioni dei contenitori, in linea con le.

