Traffico Lazio del 20-06-2025 ore 17 | 30

Buon pomeriggio ascoltatori! In questo momento, le strade del Lazio sono interessate da alcuni incidenti che stanno causando code e rallentamenti. Sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia, si registra traffico intenso e code dall'Eur al bivio di Pratica di Mare. Inoltre, sulla A1 Roma-Firenze, poco dopo Ponzano Romano, si formano rallentamenti in direzione di Roma. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli sulle rotte alternative.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio ben trovati all'ascolto al momento abbiamo code per incidente sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia direzione Terracina sulla stessa carreggiata ma per traffico intenso si sta in fila dall'Eur al bivio per Pratica di Mare altro incidente sulla A1 Roma Firenze Siamo in Sabina L'incidente è avvenuto in direzione di Roma poco dopo lo svincolo Ponzano Romano e provoca code da Magliano Sabina altre cose e poi in direzione di Napoli tra il bivio per la A24 la Roma Teramo e Valmontone si sta in fila anche sulla via Salaria tra lo svincolo autostradale di Settebagni e Monterotondo Scalo direzione Rieti intanto prosegue lo sciopero generale dei trasporti a Roma a rischio le corse dell'intera rete Atac bus di Roma TPL e quelli in subaffidamento oltre Acotral e alle altre aziende del trasporto locale nel Lazio come autoservizi Troiani e autoservizi Tuscia inizio sarà garantito esclusivamente dalle 17 alle 20 per quanto riguarda il trasporto ferroviario i treni saranno a rischio fino alle 21 con possibili cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni a media è lunga percorrenza e per i treni regionali in quest'ultimo caso sono garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 per il trasporto aereo garantiti i voli programmati dalle 18 alle 21 belle da Massimo peschi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it