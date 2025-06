Campus medico-sanitario dell’Università | al lavoro per il nuovo anno accademico

Il campus medico-sanitario dell’Università di Parma a Piacenza si prepara ad accogliere il nuovo anno accademico con entusiasmo e innovazione. I lavori di ristrutturazione e adeguamento avanzano rapidamente, garantendo spazi all’avanguardia per gli studenti di Medicine, Surgery e delle Professioni sanitarie. Questo impegno rinnova la nostra promessa di offrire un percorso formativo di eccellenza, pronto a plasmare i professionisti di domani. Il futuro inizia ora, e siamo pronti ad accompagnarlo.

Procedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione della nuova sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell'Università di Parma a Piacenza: il Campus di Crédit Agricole Italia (già Centro di formazione del.

