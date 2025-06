Rete capillare e controlli sul litorale per garantire sicurezza in mare

Con l’arrivo dell’estate, la Guardia Costiera intensifica i controlli sul litorale salentino, garantendo sicurezza e tutela delle acque. L’operazione “Mare e laghi sicuri 2025” coinvolge il territorio di Gallipoli e si estende fino al 21 settembre, con una rete capillare di vigilanza e intervento. Obiettivo: assicurare a cittadini e turisti un’esperienza estiva all’insegna della tranquillità e del rispetto del mare.

GALLIPOLI – Anche il territorio salentino coinvolto nell'operazione "Mare e laghi sicuri 2025" della guardia costiera che, con l'inizio dell'estate e l'arrivo di milioni di cittadini e turisti, ha preso ufficialmente il via il 16 giugno e durerà fino al 21 settembre.

