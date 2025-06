meloni e von der leyen rafforzano la cooperazione europa africa nel vertice sul piano mattei

Un vertice storico tra Meloni e von der Leyen segna un passo decisivo verso una forte integrazione tra Europa e Africa. A Villa Pamphili, si sono confrontate su strategie di sviluppo e collaborazione, dando nuovo impulso al Piano Mattei. Questo incontro simbolico promette di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, rafforzando legami strategici e creando opportunitĂ condivise per il futuro del continente. Un momento che potrebbe cambiare gli equilibri globali, portando a un impegno comune piĂą solido e duraturo.

Da tempo la premier italiana Giorgia Meloni auspicava “l’europeizzazione” del Piano Mattei, il piano di sviluppo ideato dal governo per aumentare le partnership strategiche con i Paesi dell’Africa. Oggi a Roma, piĂą precisamente a Villa Pamphilj, si è svolto un importante vertice, copresieduto dalla premier e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intitolato “ The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent ”. Il vertice co-presieduto ha come obiettivo quello di dare forma all’armonizzazione del Piano Mattei e del Global Gateway, il piano europeo d’investimenti esteri che per l’Africa prevede 150 miliardi. 🔗 Leggi su Panorama.it