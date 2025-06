Ostia 20 ingressi omaggio per clienti rimasti senza spiaggia dopo i sequestri

Ostia risponde con solidarietà e generosità alle recenti chiusure degli stabilimenti balneari, offrendo venti ingressi omaggio e 20.000 lettini gratuiti per tutta l'estate a chi ha perso il mare a causa dei sequestri. Un gesto concreto che trasforma un momento difficile in un'opportunità di relax e speranza. Questa iniziativa dimostra come la comunità possa unirsi per superare insieme le sfide della stagione.

Venti ingressi omaggio in 22 impianti balneari. Ventimila lettini gratuiti per tutta l'estate per chi è rimasto senza spiaggia dopo i recenti sequestri. In un'estate, che tarda a decollare, i balneari di Ostia lanciano un'iniziativa di solidarietà verso tutti i clienti degli stabilimenti rimasti "senza un posto al sole". "La stagione balneare 2025

