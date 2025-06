Iran | capo Idf israeliani si preparino a campagna militare prolungata

In un contesto di tensione crescente, il capo dell’IDF israeliana, tenente generale Eyal Zamir, mette in guardia: la minaccia iraniana richiede una risposta decisa e prolungata. La sua dichiarazione, rilasciata in video, sottolinea l’urgenza di prepararsi a una campagna che potrebbe durare nel tempo per neutralizzare una minaccia determinata a distruggere lo Stato di Israele. La situazione si fa sempre più critica: cosa ci riserva il futuro?

Milano, 20 giu. (LaPresse) – Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), tenente generale Eyal Zamir, afferma che gli israeliani devono prepararsi a una “campagna prolungata” contro l’Iran, al fine di “eliminare una minaccia di questa portata”. In una dichiarazione video, Zamir ha detto che l’Iran sta “costruendo da anni un piano chiaro per distruggere lo Stato di Israele” e che negli ultimi mesi “il piano ha raggiunto il punto di non ritorno, dove le capacità hanno raggiunto la capacità operativa”. “Abbiamo lanciato la campagna quando l’Iran possedeva circa 2.500 missili terra-terra, con un elevato tasso di produzione, tanto che entro circa due anni si prevedeva che avrebbe posseduto circa 8. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: capo Idf, israeliani si preparino a campagna militare prolungata

