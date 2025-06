Borsa | l' Europa chiude contrastata Parigi +0,48% Londra -0,2%

Le principali borse europee chiudono con un andamento contrastato, riflettendo incertezza tra gli investitori. Parigi registra un +0,48%, Londra scende dello 0,2%, mentre Francoforte si distingue con un rialzo dell’1,27%. Madrid si conferma in territorio positivo con un +0,71%. In questo scenario volatile, gli operatori rimangono attenti agli sviluppi globali e alle future decisioni di politica monetaria. La sessione si conclude lasciando spazio a nuove opportunità e sfide per i mercati europei.

Chiusura contrastata per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,48% a 7.589 punti, Londra cede lo 0,2% a 8.774 punti, Francoforte sale dell'1,27% a 23.350 punti e Madrid dello 0,71% a 13.848 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,48%, Londra -0,2%

In questa notizia si parla di: contrastata - parigi - londra - borsa

Borsa: Europa apre contrastata, Parigi -0,15%, Londra +0,84% - Le principali borse europee aprono la giornata in modo contrastato, con Parigi in calo dello 0,15% e Londra in crescita dello 0,84%.

Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,48%, Londra -0,2%; Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,34%, Londra +0,15%; Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,34%, Londra +0,15%.

Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,48%, Londra -0,2% - Chiusura contrastata per le principali borse europee. Secondo quotidiano.net

Borsa: Europa chiude contrastata, Parigi +0,71%, Londra -0,45% - Chiusura contrastata per le principali borse europee. Da ansa.it