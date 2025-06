Mentre cresce l’export arrancano i consumi di spirit in Italia | sono ancora sotto i livelli pre-Covid

Mentre l'export di alcolici italiani cresce, i consumi interni di spirit continuano a flettere, ancora sotto i livelli pre-COVID. A Roma sono stati presentati i dati Assodistil: crollano le vendite di grappa, il gin resiste e spuntano gli RTD. Le imprese sono preoccupate dai dazi di Trump, con il 43% che prevede un calo del fatturato. La sfida tra internazionalizzazione e tutela del mercato interno si fa sempre più complessa.

