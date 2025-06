A piazza della Repubblica gli alberi di Gualtieri sono morti in meno di un anno

A Piazza della Repubblica, gli alberi di Gualtieri, piantati meno di un anno fa con i fondi del Giubileo, sono già secchi. I volontari di Fare Verde Roma hanno deposto lapidi simboliche come monito e denuncia. Un gesto che invita a riflettere sulla cura del nostro patrimonio verde e sulle responsabilità collettive. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa triste vicenda e come possiamo fare la differenza.

A Piazza della Repubblica gli alberi piantati meno di un anno fa con i fondi del Giubileo sono già secchi. I volontari dell'associazione dell'associazione Fare Verde Roma hanno deposto delle lapidi simboliche.

