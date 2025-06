Semplificazione e digitalizzazione procedure amministrative audizione di Zangrillo

Giovedì 26 giugno a Roma, si apre un nuovo capitolo per semplificare e digitalizzare le procedure amministrative italiane. La Commissione parlamentare per la semplificazione ascolterà il ministro Paolo Zangrillo in un’audizione fondamentale per migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Un passo importante verso un’amministrazione più efficiente e moderna: scopriamo insieme le sfide e le opportunità di questa riforma.

ROMA – Giovedì 26 giugno, alle ore 8.30, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, svolgerà l'audizione del Ministro per la pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv.

