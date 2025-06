Metalmeccanici in tangenziale a Bologna | Non sfidiamo la legge ma serve essere visibili

Le strade di Bologna si sono animate di un significato più profondo: non una sfida alla legge, ma un gesto di visibilità e voce per i metalmeccanici. Primo Sacchetti, segretario organizzativo della Fiom Emilia-Romagna, spiega come questa scelta sia nata dal desiderio di essere più ascoltati e rappresentati. In un mondo che corre, spesso è nei piccoli segnali che si trovano i grandi messaggi: la forza sta nel farsi notare con dignità e determinazione.

Non è stato uno scontro con la legge, ma una scelta fatta “per essere visibili e farsi ascoltare”. Così Primo Sacchetti, segretario organizzativo della Fiom Emilia-Romagna, racconta le ragioni che hanno portato migliaia di metalmeccanici a deviare dal percorso autorizzato e imboccare un tratto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Metalmeccanici in tangenziale a Bologna: “Non sfidiamo la legge, ma serve essere visibili”.

