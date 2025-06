Primo giorno a Trigoria per Massara il messaggio della Roma | Bentornato

messaggio della Roma risuona forte e chiaro: un ritorno che segna una nuova era di ambizioni e crescita. Dopo l’accoglienza calorosa a Trigoria, il club si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante, con Massara al timone di una squadra pronta a rilanciarsi e conquistare nuovi traguardi. La passione dei tifosi si riaccende, alimentata dalla speranza di un futuro ricco di successi. Bentornato a casa, Massara: il meglio deve ancora venire.

È cominciata ufficialmente nella mattinata di oggi la terza avventura di Frederic Massara alla Roma. Dopo l’ufficialità arrivata ieri, il dirigente torinese ha messo piede a Trigoria per iniziare concretamente il nuovo corso, accolto da Claudio Ranieri, figura centrale nel progetto e fautore del suo ritorno. Insieme hanno visitato il centro sportivo “Fulvio Bernardini”, dando così il via simbolico al nuovo ciclo. “Bentornato, Massara”, il messaggio del club giallorosso su X. Bentornato, Massara #ASRoma pic.twitter.com2rVXr3yI46 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 20, 2025 Primi passi e strategie. Massara prende il posto lasciato da Florent Ghisolfi e al momento mantiene nella struttura Simone Ricchio e Federico Balzaretti, due profili già operativi nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Primo giorno a Trigoria per Massara, il messaggio della Roma: “Bentornato”

