Inclusione al mare | al Lido Proserpina di Vibo Marina arriva la sedia Job per disabili

Al Lido Proserpina l'accessibilità non è più un ostacolo. Grazie alla presenza della sedia Job, anche le persone con difficoltà motorie possono vivere in piena libertà e sicurezza una giornata al mare, godendo del sole, della sabbia e soprattutto del bagno in acqua. La sedia Job – acronimo di "J'amme 'O Bagno", un simpatico invito in dialetto napoletano che significa "Andiamo a fare il bagno" – è una speciale carrozzina da spiaggia progettata per agevolare l'accesso al mare delle persone con disabilità motorie, sia temporanee che permanenti. Prodotta da Neatech.it, rappresenta una soluzione concreta e funzionale per abbattere le barriere architettoniche nelle località balneari e nei luoghi di villeggiatura.