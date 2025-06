Robotica programmazione e ingegneria educativa | la ' Leopardi' apre a nuove metodologie didattiche

Venerdì, il XII Circolo Didattico "Giacomo Leopardi" di Foggia ha concluso con entusiasmo il corso di formazione DM 66/25 – Apprendimento immersivo, aprendo nuove frontiere nella didattica attraverso robotica, programmazione e ingegneria educativa. Un’esperienza che ha coinvolto bambini e insegnanti in metodi innovativi, capaci di stimolare creatività e curiosità. Questa iniziativa segna un passo importante verso una scuola più dinamica e all'avanguardia, pronta a plasmare il futuro dell’educazione.

Venerdì si è concluso, presso il XII Circolo Didattico 'Giacomo Leopardi' di Foggia, il corso di formazione DM 6625 - Apprendimento immersivo, un percorso entusiasmante che ha visto protagonisti, nella lezione finale, i bambini della Scuola dell’Infanzia insieme ai docenti partecipanti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Robotica, programmazione e ingegneria educativa: la 'Leopardi' apre a nuove metodologie didattiche

In questa notizia si parla di: leopardi - robotica - programmazione - ingegneria

Ingegneria dell’automazione: cos’è, obiettivi e sbocchi lavorativi - L’ingegneria dell’automazione è l’integrazione tra la robotica e la programmazione informatica delle macchine ad alto potenziale tecnologico. Segnala ai4business.it

Più robotica e ambiente per ingegneria - Tra i nuovi corsi dell’università di Verona c’è la magistrale in computer engineering for robotics and smart industry focalizzata su robotica e ingegneria informatica per l’industria 4. ilsole24ore.com scrive