Bracciante morto per malore nel Casertano indaga la Procura

Una tragica perdita scuote il Casertano: un bracciante moldavo di 31 anni ha perso la vita per un malore mentre lavorava in un fondo agricolo di San Felice a Cancello. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per fare luce su questa triste vicenda, coinvolgendo la Polizia di Stato. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sulla morte, avvenuta qualche giorno fa a San Felice a Cancello (Caserta), di un 31enne moldavo, stroncato da un malore mentre stava lavorando in un fondo agricolo. Della vicenda si occupa la Polizia di Stato, intervenuta sul luogo della tragedia con gli agenti del commissariato di Maddaloni. Il 31enne, non regolare sul territorio dello Stato, pare abbia avuto un malore per il gran caldo, è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di San Felice e da qui trasportato d'urgenza a Caserta, dove è deceduto.

