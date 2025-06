Sicurezza a scuola | nuova riforma assicurativa per studenti docenti e personale ATA

Nel cuore di un’Italia che vede crescere ogni anno i casi di infortuni scolastici, il governo risponde con una proposta innovativa e concreta: una riforma assicurativa pensata per proteggere studenti, docenti e personale ATA. Con oltre 77.000 incidenti nel 2024 e dati in costante aumento nel 2025, questa rivoluzione nel settore vuole mettere al centro la sicurezza, garantendo tutela e tranquillità a chi vive ogni giorno l’ambiente scolastico. Un progetto ambizioso che promette di cambiare per sempre il panorama della sicurezza scolastica...

